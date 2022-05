Panenka: ‘Ancelotti is een fenomeen’

Zo ziet het shirt eruit dat de Oranje Leeuwinnen dragen op het EK in Engeland

De Oranje Leeuwinnen spelen komende zomer op het EK in Engeland in een fonkelnieuwe outfit. Voor het nieuwe thuistenue is gekozen voor een shirt, broekje en sokken in een fel oranje kleur. ,,Zo fel zijn de Oranje Leeuwinnen nog niet eerder voor de dag gekomen!”, schrijft de KNVB met een knipoog.

26 mei