Panenka | ‘Calvin Stengs had een potentiële Anthony Lurling kunnen worden’

Feyenoord speelde in de eerste twee speelronden gelijk, maar boekte tegen Almere City een klinkende 6-1 overwinning. ,,Het zegt natuurlijk niks, want Almere City is gewoon een Keuken Kampioen Divisie-ploeg’’, aldus Mossou, die desondanks lichtpuntjes ziet voor de Rotterdammers. ,,Ze hebben een goede wedstrijd gespeeld, de concurrentiestrijd laait op en Calvin Stengs speelde goed. Dat is toch belangrijk voor zo'n gast, hij had een potentiële Anthony Lurling kunnen worden.’’

PSV moet deze week met het Schotse Rangers afrekenen om de groepsfase van de Champions League te bereiken. ,,Wat me zorgen baart, is de sfeer die om dat duel heen hangt’’, aldus Mossou. ,,Er wordt gezegd dat die Schotten er niets van kunnen en je merkt: dat doen we wel even, is het gevoel.’’ Aad de Mos, die wekelijks wordt ingebeld, verwacht ook geen problemen voor PSV. ,,Het wordt woensdag kat in het bakkie.’’