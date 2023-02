Panenka | ‘Ideaal voor Ronald Koeman om Xavi Simons belangrijk te maken bij Oranje’

Dit is het aanstaande programma van de titelkandi­da­ten in de eredivisie

Met nog vijf clubs die strijden om de landstitel is de spanning om te snijden in de eredivisie. Gaat Feyenoord, AZ, Ajax, PSV of toch FC Twente er dit seizoen met de hoofdprijs vandoor? Dit zijn de eerste vier competitieduels die de topclubs te wachten staan. Bekijk onderaan dit artikel het complete programma van de komende speelronde en de huidige stand.