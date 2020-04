Pardew: ‘Het liep bij ADO niet helemaal zoals ik wilde’

Pardew is niet per se tevreden met hoe zijn tijd in Den Haag is verlopen. De Engelsman won slechts één keer, van RKC. Hij speelde met ADO nog drie keer gelijk en verloor de rest van de duels. ,,De laatste twee clubs waar ik aan de slag ging, waren clubs in serieuze problemen”, zo wijst Pardew op ADO en West Bromwich Albion. ,,In beide gevallen liep het niet helemaal zoals ik voor ogen had. Maar ADO was een vermakelijke ervaring op vele manieren. Toen ik net instapte, had ADO net met 6-1 verloren van Ajax. Toen dacht ik wel: heb ik de goede keuze gemaakt hier? Maar het zat in mijn hoofd om in het buitenland te werken. De wedstrijden waren zwaar. We hadden misschien twee of drie keer vaker een zege over de streep moeten trekken. Maar het enthousiasme en het niveau in Nederland zou veel Premier League-fans verbazen.”