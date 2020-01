Pardew ziet concurrentie bij ADO toenemen: ‘Spelers moeten niets voor lief nemen’

Op trainingskamp was Sam Stubbs er al bij, nu sloten ook nieuwelingen Laurens De Bock, George Thomas en Mick van Buren aan. Tot genoegen van trainer Alan Pardew. De vier huurlingen kwamen op zijn voorspraak. Voor de hele groep had Pardew een belangrijke boodschap.

Ik ben een ervaren manager en zag dat het team hulp nodig had.

Voor de winterstop bekeek hij met assistent Chris Powell meerdere wedstrijden van ADO. Ze zagen een team zonder vertrouwen, zeker vlak voor kerst tegen Ajax (6-1). ,,Ik ben een ervaren manager en zag dat het team hulp nodig had. Danny Bakker stond centraal achterin en deed wat hij kon, maar is een middenvelder. Het was overduidelijk dat er wat nodig is.”