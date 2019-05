Pareltjes van Van Persie

Nog 9 dagenNog één wedstrijd – ADO-thuis - en dan houdt Feyenoord-aanvoerder Robin van Persie het waarschijnlijk voor gezien. In deze rubriek kijken we alvast terug op een imposante loopbaan vol hoogtepunten. Vandaag: De FA Cup-winst van 2005.

Uitzinnig van vreugde rent Robin van Persie (l) met zijn ploeggenoten naar de hoek van het veld van het Millennium Stadium nadat Patrick Vieira in de FA Cup-finale tegen Manchester United de beslissende strafschop heeft benut. De spelers van Arsenal zijn op weg naar doelman Jens Lehmann, die in de penaltyreeks van Paul Scholes van scoren heeft gehouden. De international van United is de enige die heeft gemist.

In Cardiff wordt voor het eerst in de geschiedenis een finale van de FA Cup via een strafschoppenserie beslist. In de 120 voorgaande minuten, waarin het Manchester United van Ruud van Nistelrooy de bovenliggende partij is geweest, is er door beide ploegen niet gescoord. Vanaf de stip wordt het pas echt spannend.

Ook voor de 21-jarige Van Persie, die als derde aan de beurt is. Aanvankelijk staat de naam van Edu op het lijstje van trainer Arsène Wenger, maar als de Braziliaan niet durft, steekt de Rotterdammer zijn vinger op. Tijdens zijn aanloop realiseert Van Persie zich dat de hele wereld meekijkt. Hij heeft zijn zenuwen echter tijdig in bedwang en schiet de bal onberispelijk in de bovenhoek. ,,De slagroom op de taart’’, noemt hij het na afloop.