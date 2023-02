‘Paris Saint-Germain vreest: Lionel Messi vraagteken voor Champions League-clash met Bayern München’

Volgens het Franse L‘Équipe is de kans groot dat Messi de eerste Champions League-ontmoeting met Bayern München aan zich voorbij moet laten gaan. Messi raakte afgelopen week in het bekertoernooi, waarin met 2-1 werd verloren van Olympique Marseille , geblesseerd aan zijn hamstring. Messi maakte desondanks de negentig minuten vol. Daardoor ontbreekt hij hoe dan ook voor het competitieduel met AS Monaco van dit weekend.

Op dreef

Messi, die twee maanden geleden wereldkampioen werd met Argentinië, is dit seizoen op dreef bij Paris Saint-Germain. In de competitie was de 35-jarige aanvaller in achttien duels goed voor tien doelpunten en tien assists. Ook in de groepsfase van de Champions League drukte de dribbelaar zijn stempel. Messi scoorde vier keer en bereidde vier goals voor in vijf wedstrijden.