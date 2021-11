Parsons wijzigt basis Leeuwinnen op tien plekken: ‘Zoiets zie je niet in het moderne voetbal’

Oranje speelt morgen in Den Haag een oefenwedstrijd tegen Japan, slechts 48 uur na hun moeizame gelijkspel in Tsjechië. Bondscoach Mark Parsons ziet genoeg mogelijkheden en wijzigt zijn team op liefst tien plekken.

Parsons is niet te spreken over de situatie. ,,In het moderne voetbal zie je dat niet, twee wedstrijden zo kort na elkaar", zegt hij. ,,Het is een ongelukkige situatie en een uitdaging. We gaan nieuwe spelers gebruiken, die normaal nauwelijks minuten maken. Het is niet realistisch om met dezelfde spelers nu te starten, maar ik hoop dat ze wel kunnen invallen. Het is aan de andere kant ook een mogelijkheid om er iets positiefs van te maken.”

Voor Shanice van de Sanden is het zeker iets positiefs, die staat hoogstwaarschijnlijk in de basis. ,,Spelen voor je land kan je alleen maar trots op zijn", lacht ze. ,,Dus ja, als ik mag starten, dan sta ik er. Ik heb er heel veel zin in. Maar er is nog een bespreking, dus het is nog niet zeker.”

Van de Sanden is bij zowel Oranje als haar club Wolfsburg voornamelijk invaller. ,,Ik weet nu hoe mijn rol is, en zorg dat ik er klaar voor ben. Ook tegen Tsjechië, toen ik en Kika van Es in waren gevallen, brachten we een bepaalde energie in het team. En ik denk dat we dat nodig hebben. Ik doe er alles aan om hier en daar een basisplekje mee te pakken, dat lukt bij Wolfsburg soms ook.”

Volledig scherm Shanice van de Sanden en Sefanie van der Gragt in Tsjechië © Pro Shots / Remko Kool

,,Het is vooral lekker om weer in de basis te beginnen, daar geniet ik zeker van", vervolgt de aanvalster. ,,En morgen kunnen we ons weer meten met Japan, dat is wel een ander verhaal dan Tsjechië. Als ik eerlijk moet zijn verwacht ik heel veel van Japan.”

‘Oorlog’

In de WK kwalificatie wedstrijd tegen Tsjechië werd er ternauwernood gelijk gespeeld. ,,De Tsjechen vochten overal voor, ze maakten er oorlog van", zegt Parsons. ,,In de eerste helft speelden we prima, maar in de tweede helft ging het achteruit. We lieten grote gaten vallen en de Tsjechen waren scherp in de omschakeling. Ook is er nog veel werk te doen met de standaard situaties.”

Van der Sanden, die in de wedstrijd inviel, zag ook genoeg verbeterpunten. ,,We hebben karakter getoond, maar we zijn de betere ploeg, dus we horen te winnen", legt ze uit. ,,We hebben drie honderd procent kansen gecreëerd in de eerste 20 minuten, en die moeten er gewoon in. Als je tegen een andere land staat met nóg meer kwaliteiten, dan kan het heel moeilijk worden. Maar het vertrouwen is niet zomaar weg, dat zit er nog helemaal in.”

Egurolla

De Oranje Leeuwinnen kunnen mogelijk binnenkort op versterking rekenen. De 22-jarige Damaris Egurrola van Olympique Lyon mag door haar driedubbele nationaliteit voor Spanje, Zwitserland of Nederland spelen. ,,Ze is een fantastische speelster", zegt Parsons. ,,Het zou natuurlijk mooi zijn, maar die keuze ligt bij haar. Mijn focus ligt nu bij de selectie die er nu is.

Dominique Janssen, Vivianne Miedema en Jill Roord mogen de vriendschappelijke wedstrijd tegen Japan morgen overslaan. Nederland miste tegen Tsjechië met Aniek Nouwen, Sisca Folkertsma, Jackie Groenen en Lieke Martens al vier vaste krachten. Bondscoach Mark Parsons heeft Eva van Deursen (Arizona State), Samantha van Diemen (Feyenoord), Lisa Doorn (Ajax), Fenna Kalma (FC Twente), Romée Leuchter (Ajax) en Nadine Noordam (Ajax) toegevoegd aan zijn selectie. Noordam stond al standby.

Volledig scherm Fenna Kalma, een van de speelsters die bij de selectie werd gehaald door Mark Parsons. © Pro Shots / Remko Kool