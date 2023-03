Pascal Jansen jaagt met AZ op Feyenoord en Ajax: ‘Het is niet dat het gat niet te overbruggen is’

AZ en Feyenoord zijn de komende weken in de titelstrijd in de eredivisie, vanwege hun drukke speelschema, niet in het nadeel ten opzichte van Ajax en PSV. Dat zei AZ-trainer Pascal Jansen donderdag in zijn vooruitblik op de uitwedstrijd van vrijdag tegen Vitesse.

,,Het is nu natuurlijk nog een beetje in de glazen bol kijken, maar de teams waar het om gaat zijn gewend om meerdere wedstrijden te spelen”, aldus Jansen, die het de komende twee weken met AZ in de achtste finales van de Conference League opneemt tegen Lazio. Feyenoord treft tegelijkertijd in de achtste finales van de Europa League Sjachtar Donetsk. Ajax en PSV doen alleen nog mee in de competitie en de KNVB-beker.

AZ heeft na 23 speelronden een achterstand van 5 punten op koploper Feyenoord en van 2 punten op Ajax. ,,We willen zo lang mogelijk mee blijven doen om de bovenste plekken”, aldus Jansen. ,,We hebben een tikje opgelopen met de nederlaag van twee weken terug bij Feyenoord. Op basis van de huidige stand kan ik me er iets bij voorstellen dat mensen zeggen dat de titelstrijd tussen Feyenoord en Ajax gaat. Maar het staat dicht bij elkaar. Het is niet dat het gat niet te overbruggen is. Wij praten nu alleen over de eerstkomende wedstrijd.”

Volledig scherm Wouter Goes (r) viert zijn treffer tegen Cambuur. © Pro Shots / Vincent de Vries

Jansen was, net als Feyenoord, graag nog op drie fronten actief geweest. De Alkmaarders verloren vorige maand in de beker echter van FC Utrecht. Utrecht ging dinsdag vervolgens met 4-1 ten onder tegen de amateurs van Spakenburg. ,,Dat is het prachtige van het bekertoernooi. Kijk naar Engeland, waar Southampton in de FA Cup van Grimsby Town verliest. Zo hoort het bekertoernooi soms een beetje te zijn, al was ik er met AZ zelf graag nog bij geweest.”

Begin januari verspeelde AZ in de thuiswedstrijd in de eredivisie tegen Vitesse 2 punten: 1-1. ,,Dat was een taaie wedstrijd. Vitesse is goed georganiseerd”, aldus Jansen. ,,Voor Vitesse is de situatie nu ook wat anders. Het resultaat wordt naarmate het einde van de competitie nadert steeds belangrijker.”

Vitesse-trainer Phillip Cocu verwacht een vergelijkbaar duel als in Alkmaar. “AZ heeft een vaste speelwijze, met een goede structuur en kwalitatief goede spelers die het verschil kunnen maken. Waar ze op de ranglijst staan, zegt genoeg over hun constante prestaties. Maar ik verwacht dat we, net als in Alkmaar, weer laten zien dat we het kunnen.”

'Zege talenten op Barcelona straalt af op heel AZ’

Pascal Jansen is trots op het oudste jeugdteam van AZ dat woensdag in de achtste finales van de UEFA Youth League met 3-0 won van FC Barcelona. ,,Deze zege straalt af op de hele club”, aldus de trainer van AZ. ,,De jongens speelden een hele volwassen partij. Dit zijn topduels voor onze jonge mannen. Het is goed dat sommige spelers met AZ al mee kunnen doen in de Keuken Kampioen Divisie. Daar bouwen ze een bepaalde hardheid op en spelen ze tegen volwassen kerels. Daar hebben zij, en wij als club, baat bij.”

Kees Smit opende tegen Barcelona kort na rust, met een schot van hele grote afstand, de score. Dat fraaie doelpunt is online inmiddels vaak bekeken. ,,Smit doet mij een beetje denken aan Marco van Ginkel in zijn jonge jaren, ook qua spelintelligentie”, sprak Jansen. ,,Het is niet voor niets dat hij in de winterstop met ons mee is geweest op trainingskamp. Hij doet het goed en als hij zo doorgaat vergroot hij zijn kansen om bij de A-selectie te komen.”

