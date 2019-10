Pastoor: LASK kan net zo stormen als Salzburg deed tegen Ajax

Ritzmaier in aanloop naar PSV-LASK Linz: ‘PSV heeft een gave en jonge groep en is licht favoriet’

22 oktober In aanloop naar het thuisduel van PSV met LASK Linz in de Europa League-groepsfase (op donderdagavond) sprak voormalig PSV’er Marcel Ritzmaier in Oostenrijk met Sky. De 26-jarige middenvelder is momenteel vaste kracht bij Wolfsberger AC, Europa League-deelnemer en nummer drie in de Oostenrijkse competitie. LASK staat kort achter Red Bull Salzburg tweede.