Patrick Kluivert: Zo'n climax vergeet je nooit meer

Advocaat weet waarom Berghuis ontbreekt: ‘Er is iets gebeurd’

14:39 Steven Berghuis is door Giovanni van Bronckhorst gepasseerd voor het het uitduel met FC Utrecht. Opvallend aangezien de vleugelaanvaller de speler is die meeste kansen creëerde in de eredivisie dit seizoen en al goed was voor 11 assits. Volgens FC Utrecht-trainer Dick Advocaat is er ‘iets gebeurd’.