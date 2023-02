Patrick van Aanholt debuteert bij PSV als vervanger geblesseerde Phillipp Mwene

Patrick van Aanholt heeft zijn debuut gemaakt voor PSV. De 32-jarige verdediger kwam in de uitwedstrijd tegen Feyenoord na ruim een half uur in het veld voor Phillipp Mwene. De Oostenrijker verliet het veld per brancard.

PSV nam Van Aanholt, die in de jeugd al bij de Eindhovenaren voetbalde, op de slotdag van de transferperiode op huurbasis over van Galatasaray. De linksback was nog niet klaar voor het spelen van een hele wedstrijd, zei trainer Ruud van Nistelrooij vrijdag.

Het uitvallen van Mwene was de tweede personele tegenvaller in de eerste helft voor PSV. Aanvaller Anwar El Ghazi moest zich na een kwartier ook al laten vervangen met een blessure. Johan Bakayoko verving El Ghazi, die PSV in De Kuip in de achtste minuut op voorsprong had geschoten. El Ghazi, die een hamstringblessure lijkt te hebben, werd vervangen door Johan Bakayoko. PSV sloeg afgelopen week nog een bod van Paris Saint-Germain van 15 miljoen euro (8 miljoen + 7 miljoen aan bonussen) af op Bakayoko, die bij de Eindhovenaren nog geen basisspeler is.

Van Nistelrooij had ook nieuwkomer Thorgan Hazard, die wordt gehuurd van Borussia Dortmund, in kunnen brengen. De Belg is qua ritme en fitheid echter nog niet klaar voor het spelen van (bijna) een hele wedstrijd.

