Paul Bosvelt heeft niets met ‘inwisselbare Ikea-stadions’ zonder ziel: ‘Doe mij maar de Adelaarshorst’

Go A­head-trai­ner Van Wonderen kan stunt tegen Ajax bijna niet geloven: ‘Eigenlijk niet normaal’

Trainer Kees van Wonderen kon zijn geluk niet op na de winst van Go Ahead Eagles op Ajax (2-1). ,,Dit is een geweldige prestatie”, jubelde hij voor de camera van ESPN. ,,Het is bijna ongelooflijk tegen zo’n goed elftal als Ajax. Dat we dit samen presteren, is eigenlijk niet normaal.”

27 februari