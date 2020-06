Paul Verhaegh voetbalde in Oranje, maar kan thuis in Vught in alle rust over straat: ‘Ik hoef niet in de picture te staan’

Quizvraag: wie was vandaag precies zes jaar geleden de rechtsback van het Nederlands elftal in de achtste finale van het WK voetbal tegen Mexico? Het antwoord leunt breed lachend achterover in zijn riante achtertuin in Vught. ,,Tegenwoordig kan iedereen dat in no time opzoeken op internet. Maar ik denk niet dat heel veel mensen die kennis paraat hebben”, zegt Paul Verhaegh (36).