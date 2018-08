PEC en Heerenveen trappen nieuw seizoen eredivisie af

Ryan Thomas: Tijd om egoïstisch te worden

7:07 Voor Ryan Thomas (23) leek een transfer in de maak. Maar omdat die er nog niet is, stelt de Nieuw-Zeelander van PEC Zwolle zichzelf nieuwe doelen. ,,Ik moet vaker doen wat ik vroeger in de achtertuin deed: lekker dribbelen en zelf schieten.’’