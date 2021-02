PEC moet op zoek naar nieuwe assistent, Alfons Groenendijk zegt af

De voormalige Ajacied zou tot 1 april de interim-coach worden. Daarna neemt Langeler, nu nog Directeur Voetbalontwikkeling bij de KNVB, het over. Op zich kon Groenendijk daar wel in vinden. Maar nadat het nieuws op straat lag, begon hij toch te twijfelen.

Tussenpaus

,,Als ‘tussenpaus’ kom je dan niet erg sterk binnen”, zei Groenendijk tegen het Leidsch Dagblad. ,,Spelers weten ook dat je over een paar weken weer een stapje terugdoet. Dat tast je aan in je gezag. Bovendien ontbrak voor mij het perspectief op de langere termijn.”

Werken op basis van gelijkwaardigheid is één ding, maar Groenendijk voelde zich te veel hoofdtrainer om als assistent te fungeren. ,,Niks negatiefs over PEC, een prima club. Maar al met al was het gevoel voor nu niet goed. Daarom heb ik vanochtend afgezegd.’’