PEC-trainer Johnny Jansen maar nét op tijd voor eigen presentatie: ‘Boek zelf nooit meer een vlucht’

Met video Arjen Robben bezoekt Oranje Leeuwinnen en geeft tips in aanloop naar WK: ‘Dan word je zo’n loser die alles verliest’

Arjen Robben heeft een bezoek gebracht aan de Oranje Leeuwinnen, die zich voorbereiden op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De oud-international sprak vrijdag in Zeist met de speelsters over zijn carrière. Ook konden de vrouwen hem vragen stellen over zijn leven als profvoetballer.