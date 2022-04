PEC-verdediger Mees de Wit ziet overstap naar AZ wel zitten: ‘Owen Wijndal vroeg al: kom je bij ons spelen?’

Tsjechi­sche media over woedend Feyenoord: ‘Totaal nutteloos, het besluit was genomen en er is geen VAR’

Er is in Tsjechië volop vertrouwen dat Slavia Praag ten koste van Feyenoord door zal gaan naar de halve finale van de Conference League. Dat Slavia Praag met een 3-3 gelijkspel de ,,duivelse sfeer” in de Kuip heeft overleefd is daar de belangrijkste reden voor.

