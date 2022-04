PEC Zwolle en FC Twente spelen gelijk in besloten oefenduel

PEC Zwolle en FC Twente hebben in een besloten oefenduel gelijkgespeeld. Het werd 1-1 in Zwolle, waar de eindstand al na een klein half uur was bereikt. Manfred Ugalde zette FC Twente in de zesde minuut op voorsprong en 20 minuten later maakte Max de Waal gelijk.