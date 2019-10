PEC Zwolle heeft te weinig spelers en blaast oefenduel met Groningen af

Naast de al langer afwezige Bram van Polen, Thomas Lam, Mike van Duinen, Kenneth Paal en Etiënne Reijnen waait een een drietal PEC-spelers uit voor interlands. De Noorse linksbuiten Dennis Johnsen treft onder meer Jong Oranje, terwijl Darryl Lachman met Curaçao in en tegen Costa Rica speelt en Yuta Nakayama naar Brazilië afreist met het Olympische elftal van Japan.

Daar blijft het niet bij, want de trainer van PEC Zwolle kreeg te horen dat zowel Gustavo Hamer als Rick Dekker de verstandskies moeten laten trekken. Die ingrepen zijn daarom gepland in de interlandperiode. Hamer liep zaterdag tijdens de derde opeenvolgende nederlaag, in Heerenveen, bovendien een hamstringblessure op.