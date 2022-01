PEC Zwolle hoopt tegen SC Heerenveen zege op Willem II goed gevolg te geven

KNVB doet oproep: amateur­voet­bal moet uiterlijk over twee weken weer opstarten

De competities in het amateurvoetbal moeten uiterlijk over twee weken weer worden opgestart. Gebeurt dat niet, dan is het lastig om het seizoen bijtijds en op een normale manier af te ronden. Dat meldt voetbalbond KNVB vrijdag in een oproep aan het kabinet.

21 januari