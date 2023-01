PEC Zwolle laat Feyenoord-target Thomas van den Belt deze winter niet gaan

Van den Belt (21) wil graag de stap naar Rotterdam zetten, maar Boudesteyn denkt daar anders over. ,,Thomas van den Belt blijft bij PEC Zwolle. We willen hem erbij houden in de strijd om promotie en hij is daarom niet te koop. Ik snap dat hij gestreeld is door de interesse van Feyenoord en dat mag hij ook absoluut als een compliment zien, maar we willen hem niet kwijt.”