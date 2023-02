PEC Zwolle loopt verder uit op Heracles, NAC doet goede zaken op emotionele avond

Met videoPEC Zwolle gaat na vanavond nog iets steviger aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Dick Schreuder won met 4-1 van Jong AZ. Nummer twee Heracles kwam nog op voorsprong in Venlo, maar verloor uiteindelijk met 3-1 bij VVV.

De voorsprong van PEC Zwolle op Heracles is nu al tien punten, nadat de Zwollenaren vorige maand de koppositie nog overnamen na de 0-3 zege in Almelo. De tweede plaats is ook goed voor directe promotie naar de eredivisie, maar vijf clubs staan nu op vijf tot acht punten van Heracles met nog veertien speelronden te gaan in de Keuken Kampioen Divisie.

Voor PEC Zwolle lijkt het niet meer mis te kunnen gaan met vijftien punten voorsprong op de nummer drie. Apostolos Vellios, Younes Taha (2x) en Dean Huiberts scoorden vanavond in het eerste uur voor PEC Zwolle. Mexx Meerdink deed in de 64ste minuut nog iets terug namens Jong AZ, maar daar bleef het bij in Zwolle. De 19-jarige zoon van Martijn Meerdink schitterde afgelopen al met een hattrick in de UEFA Youth League tegen Eintracht Frankfurt (5-0).

Heracles kwam via middenvelder Lucas Schoofs na 18 minuten op voorsprong in Venlo, maar de thuisploeg maakte er toch een mooie avond van in De Koel waar het 120-jarig jubileum van VVV werd gevierd met veel gezang, vuurwerk en gratis vlaai op de tribune. Na een uur stond het nog altijd 0-1, maar daarna sloegen Nick Venema, Kees de Boer en Mitchell van Rooijen toe namens de ploeg van trainer Rick Kruijs. Zijn team staat nu zesde en mag blijven dromen van directe promotie.

NAC won door goals van Odysseus Velanas en Ezechiel Banzuzi met 2-0 van De Graafschap, dat het voorlopig zal moeten doen zonder de zieke trainer Adrie Poldervaart. Hij liet voor de wedstrijd via ESPN-verslaggever weten dat hij in het ziekenhuis ligt vanwege het Guillain-Barré Syndroom en met krukken loopt. Voor de wedstrijd was er buiten het stadion en op het veld een fraai moment met voormalig speler Ralf Seuntjens, die onlangs heel goed nieuws kreeg na zijn zware periode met lymfeklierkanker. Samen met vrienden en zijn kinderen maakte hij een rondje over het veld van het Rat Verlegh Stadion, nadat er buiten het stadion al veel vuurwerk werd afgestoken toen hij aankwam bij het stadion van zijn oude club.

Nummer drie Almere City won met 0-1 bij FC Eindhoven, dat de afgelopen twee wedstrijden al verloor bij FC Dordrecht (4-0) en Willem II (3-0). Pascu maakte al na een kwartier de winnende goal voor het team van trainer Alex Pastoor en zijn assistent Hedwiges Maduro. Willem II won met 1-0 van FC Dordrecht en klommen naar de vierde plaats. Elton Kabangu maakte in de 77ste minuut de winnende goal voor de Tilburgers, nadat Liam Bossin een strafschop van Jizz Hornkamp had gestopt.

