PEC Zwolle na een jaar terug naar eredivisie, Feyenoord-aanwinst Van den Belt zorgt voor feest in Almere

De wedstrijden tussen Almere City en PEC Zwolle was ruim twintig minuten later afgelopen dan de overige zeven wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, omdat scheidsrechter Jeroen Manschot de wedstrijd in de eerste helft tijdelijk moest stilleggen vanwege onweer. Nummer twee Heracles Almelo won door een vroege treffer van Samuel Armenteros met 0-1 bij Helmond Sport. De achterstand tot PEC Zwolle werd daarmee verkleind tot drie punten, waarmee de titelstrijd nog spannend blijft in de laatste vier speelrondes in de Keuken Kampioen Divisie.



Almere City leek in de 96ste minuut zelfs nog de 2-1 te maken, maar PEC Zwolle-doelman Jasper Schendelaar voorkwam dat met een knappe redding.