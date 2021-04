PEC Zwolle op bezoek bij Heerenveen

Amerikanen kunnen ADO voor zes miljoen overnemen, maar moeten snel betalen

20 april ADO Den Haag-eigenaar United Vansen is op hoofdlijnen tot een akkoord gekomen met een combinatie van Amerikaanse investeerders over de verkoop van de Haagse voetbalclub. Maar om de deal daadwerkelijk door te laten gaan, is het cruciaal dat de nieuwe eigenaren binnen twee dagen twee miljoen euro overmaken naar ADO.