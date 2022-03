PEC Zwolle-redder Gaston Sporre: ‘Buitengewoon aimabel, trouw supporter van de club’

1945-2022Gaston Sporre is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend geworden als topman van verzekeringsreus Achmea en sportbestuurder. Sporre was de man die PEC Zwolle van de ondergang redde en een nieuwe toekomst gaf in het betaald voetbal.

Bij PEC Zwolle is met verslagenheid en groot verdriet gereageerd op het overlijden van Sporre, erevoorzitter van de club. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Feyenoord is een minuut stilte in acht genomen. Ook dragen de spelers rouwbanden om Gaston te gedenken.

Sporre was al geruime tijd ziek maar heeft de naam van zijn ziekte nooit publiekelijk in de mond genomen. Veel mensen in de voetbalwereld wisten ook niet dat hij ziek was. Het nieuws van zijn overlijden is daar keihard aangekomen, blijkt uit de reacties.

Respect

In een verklaring zegt de club: ‘PEC Zwolle zal Gaston Sporre met groot respect blijven herinneren als een betrokken en deskundig bestuurder, een buitengewoon aimabele en toegankelijke man en, samen met zijn echtgenote Nelly, een trouw supporter van de club’.

Toen PEC Zwolle ’82 (zoals de club destijds nog heette) in 1989 in grote financiële problemen kwam, haalde clubeigenaar Marten Eibrink de in Enschede geboren Sporre binnen als crisismanager. Dat leidde tot een doorstart onder de naam FC Zwolle, waarvan hij in 1990 zelf voorzitter werd. Sinds 2012 draagt de club weer de naam PEC Zwolle.

Passie

In de verklaring zegt PEC Zwolle: ‘Na de redding van de club gaf Gaston als ervaren organisatieadviseur gedurende negen jaren met veel passie en betrokkenheid leiding aan de verdere ontwikkeling van FC Zwolle. Zo legde hij het fundament voor de huidige voetbalclub die PEC Zwolle nu is’.

Sporre bleef na zijn afscheid als voorzitter in 1998 de club nauwlettend volgen en gaf gevraagd en ongevraagd advies. Hij droeg de titel erevoorzitter van de club met trots, was volgens PEC Zwolle een ‘trouw ambassadeur en prominent boegbeeld’ van de club. Vanwege zijn verdiensten voor de club en daarmee de stad is Sporre ook uitgeroepen tot ereburger van Zwolle.

Heerenveen

Gaston Sporre was in 2013 ook actief als crisismanager bij SC Heerenveen. Daar werkte hij samen met Marco van Basten, die er hoofdtrainer was.

Sporre vervulde in zijn leven talloze functies. Zo was hij achttien jaar toezichthouder van RTV Oost, waarvan twaalf jaar als voorzitter. Van 2008 tot 2014 was hij voorzitter van de Kamer van Koophandel Oost Nederland. Verder was hij als toezichthouder betrokken bij onder meer Afval Energie Bedrijf Amsterdam, Museum de Fundatie, Bas van de Goor Fundatie en Intermezzo Nazorgcentrum kankerpatiënten (Isala Zwolle).

REACTIES OP HET OVERLIJDEN VAN GASTON SPORRE Volledig scherm Ben Hendriks. © Pedro Sluiter ‘Een intelligente man, een visionair’ Ben Hendriks (75): ,,Dit is enorm schrikken. Ik wist dat hij ziek was, maar niet dat het zo slecht ging. Het is ook snel gegaan. Een paar weken geleden zat ik nog met hem op het terras in Zwolle. Sporre was een intelligente man, een visionair. Hij zag dingen al heel vroeg aankomen, waar niemand anders aan dacht. Ik heb als hoofdtrainer vier jaar plezierig met hem gewerkt.’’ Volledig scherm Jan Everse. © Cor Vos ‘Beste voorzitter die ik ooit heb gehad’ Jan Everse (68) werkt als hoofdtrainer in de periode 1996 tot 1998 twee en een half seizoen samen met Sporre. ,,Hij is de beste voorzitter die ik ooit heb gehad en ik heb er heel wat meegemaakt. Echt een fijne vent, met gevoel voor humor en begripvol. Dat zijn er niet zoveel. Natuurlijk botsten we wel eens, maar het werd altijd opgelost. Ik had een belang en dat was de club en dat had hij ook.’’ Volledig scherm Theo de Jong (midden) © Pix4Profs-Ron Magielse ‘Een fantastisch mens’ Theo de Jong (74) was hoofdtrainer toen de club op omvallen stond in 1989 en Sporre als reddende engel werd binnengehaald. ,,Ik heb van 1989 tot 1992 bij de club gezeten. Sporre was een fantastisch mens. Je kon goed met hem praten, alles in redelijkheid, goed overwogen en eerlijk. Hij heeft de club echt uit de sores gehaald en er voor gezorgd dat iedereen in Zwolle achter de club ging staan. Zonder hem had de club niet gestaan waar ze nu staan.’’