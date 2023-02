PEC Zwolle verkwanselt voorsprong én riante kansen en loopt weer averij op in titelstrijd

De kans dat PEC Zwolle promoveert is nog altijd riant. De koploper van de KKD heeft met nog twaalf duels te gaan in de Keuken Kampioen Divisie elf punten meer dan nummer drie Almere City (en drie meer dan nummer twee Heracles). De eerste twee clubs promoveren naar de eredivisie, maar de vraag is wel of de tweede deuk in anderhalve week voor PEC de komende periode nog gaat doorwerken.