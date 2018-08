Penaltyheld Justin Bijlow: Lang wachten en nooit gokken

De 20-jarige Justin Bijlow keepte een vlekkeloze partij. Zijn enige foutje werd gelijk een fout, maar Luuk de Jongs goal werd afgekeurd. ,,Ik heb gewoon gedaan zoals altijd", zei de doelman bij FOX Sports. ,,Ik ben wel een koele kikker. Ik had gewoon de normaal wedstrijdspanning, maar niets extra. Die is in de catacomben ook direct weg."



,,We hebben als team gewoon goed gespeeld en dan komt het aan op strafschoppen. Ik had contact met de bank", gaf Bijlow toe. De jonge Rotterdammer nam vooraf met Kenneth Vermeer alle informatie over de PSV'ers door en kreeg voor iedere penalty van derde doelman Ramon ten Hove te zien in welke hoek hij moest zijn. ,,Bij strafschoppen moet je nooit gokken, lang wachten en je vooral niet naar de verkeerde laten sturen. Dat is gelukt. Ik hoop dat ik lang in Feyenoord 1 sta."



Zijn aanvoerder, Robin van Persie, was blij met de jonge doelman. ,,Penalty’s zijn altijd een loterij. Misschien speel je de komende jaren niet meer voor een prijs, dus dan moet je die kans gewoon benutten. Wij hebben met Justin een fantastische keeper. Hij wacht heel goed. Daardoor was hij in control. Ik moet de complimenten aan hem geven vandaag."



Van Persie moest wennen aan het ABBA-principe waarmee de strafschoppen werden genomen. ,,Ik was een paar keer de draad een beetje kwijt'', erkende de aanvoerder.