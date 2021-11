Persconferentie Feyenoord: lees hier live mee

De persconferentie van Feyenoord over het stadionproject begint om 11.00 uur donderdagochtend. Volg het hier live.

Kosten met 180 miljoen verhoogd

Commissaris Moussault zegt dat bouwcombinatie BAM-Besix de kosten voor het nieuwe stadion met maar liefst 180 miljoen euro heeft verhoogd. ,,Een excessieve bouwsom. Out of the blue. Dat betekent de facto: we hebben er geen zin in.” Hij laat weten dat het ‘nieuwe onderkomen een vertraging oploopt’. Maar hij weerspreekt dat er sprake is van een stillegging van de plannen. ,,We gaan nu alle andere alternatieven afwegen. Dus ook de renovatie van het huidige stadion.”

President-commissaris Van Bodegom: ,,We zijn niet tevreden over de huidige staat van Kuip. Die zullen we op peil moeten brengen. We zullen hier langer spelen dan verwacht.’’ Een bedrag voor die renovatie kan de president-commissaris niet geven. Op de vraag in hoeverre ‘anti-sentimenten’ een rol hebben gespeeld? ,,Geen’', zegt Van Bodegom.

Is nieuw stadion definitief van de baan?

Op de vraag of het plan voor een nieuw stadion niet van de baan is, zegt Moussault: ,,De verhoging van 180 miljoen kwam uit het niets. We kunnen met deze bouwer waarschijnlijk niet verder. Dat moeten we nu bekijken.’' Daarom dat ‘alle opties nu open zijn’, zegt Van Bodegom. ,,We hebben nu geen oplossing. Dat is helder. We moeten kijken wat realiseerbaar is. We sluiten nu niets uit.’’

Wat als Feyenoord er met BAM-Besix er niet uitkomt? Met wie dan wel? ,,Nee, dat wordt niet makkelijk”, aldus Van Bodegom. ,,We hebben nu geen oplossing. Daarom nemen we nu de tijd om met onze stakeholders te overleggen.” Maar het streven blijft een nieuw stadion bij de Maas, aldus Moussault.



