Persoonlijke fout wordt Excelsior fataal tegen FC Utrecht

Wekenlang werd erop gehamerd bij Excelsior: defensief moest het na de jaarwisseling stukken beter om lijfsbehoud een reëel doel te maken. Met slechts één tegengoal en nauwelijks slippertjes in de eerste drie duels van het kalenderjaar toonde Excelsior beterschap, maar op bezoek in De Galgenwaard vervielen de Rotterdammers al vroeg in een oude, nare gewoonte. Een persoonlijke fout leidde een nederlaag in, iets wat Excelsior zich op het hoogste podium simpelweg niet kan veroorloven. In een duel met weinig kansen bleek de defensieve dwaling doorslaggevend.

Al na zes minuten moest Excelsior de bal namelijk uit het net vissen, nadat Adrian Fein knullig de bal verspeelde op het middenveld. Tasos Douvikas profiteerde optimaal en schoot zijn ploeg op voorsprong, een tik die Excelsior niet meer te boven kwam. Hoewel Utrecht daarna in bedwang werd gehouden en Excelsior aan de overkant nog enkele speldenprikjes uitdeelde, betekende de nederlaag een valse start van een week waarin de Rotterdammers in verdedigend opzicht écht op de proef zullen worden gesteld.

Volledig scherm Utrecht viert de 1-0. © ANP

Interessant is deze week namelijk hoe Excelsior zich defensief verhoudt tot Utrecht en Ajax, die tot het hogere segment van de eredivisie behoren. Tegen concurrenten FC Groningen (1-0 zege) en FC Volendam (2-0 overwinning) werd doelman Stijn van Gassel eindelijk eens niet voortdurend op de proef gesteld en leek Excelsior grip te hebben op de tegenstanders. De ploeg van Marinus Dijkhuizen wil nu ook tegen de betere clubs aantonen geleerd te hebben van de fouten uit het eerste deel van het seizoen. De vroege treffer leidde dan ook zichtbaar tot frustraties in de achterhoede, die de laatste weken nauwelijks meer op individuele fouten te betrappen was.

Maar nee, tot veel chagrijn leidde het nauwelijks. Dankzij de knappe zeges op Groningen en Volendam gelden de duels van deze week als pure ‘bonuspuntenduels’. Excelsior verschafte zich de laatste weken een enorme dosis lucht in strijd om lijfsbehoud, waardoor de duels met de subtopper en de topclub deze week allesbehalve onder hoogspanning stonden.

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker

Misschien is het bij Excelsior, dat middenvelder Julian Baas al vroeg zag uitvallen met een blessure, de komende dagen nog belangrijker wat er buiten de linnen gebeurt. Technisch manager Niels van Duinen zal tot het verstrijken van de transferdeadline overuren maken om de selectie van de Rotterdammers rond te krijgen. Excelsior wil hoe dan ook nog een aanvallende middenvelder strikken en aast op de bij Feyenoord overbodige Noah Naujoks, die over een aflopend contract beschikt. Bovendien speurt de nummer elf van de eredivisie naar een buitenspeler en een linksback voor de breedte van de selectie. Eenvoudig is die zoektocht echter niet, vooral omdat de Rotterdammers met een bescheiden portemonnee over de markt struinen.

Desondanks hoopt Excelsior op impulsen, waarmee het de komende weken verder weg wil lopen van de gevarenzone. Tegen FC Utrecht mislukte die missie, maar reden tot paniek is er allesbehalve. De Rotterdammers hebben momenteel zeven punten meer dan nummer zestien FC Groningen en zien de magische grens van 34 punten langzaam in zicht komen. Misschien dat er tegen de dolende landskampioen Ajax gouden punten kunnen worden gepakt. Eén ding is zeker: daarvoor kan Excelsior zich zondag écht geen fout veroorloven.