Peru scoorde nog nooit tegen Oranje

• De laatste keer dat beide landen tegenover stonden, op 10 oktober 1998 in Eindhoven, won Nederland door goals van Jaap Stam en Peter van Vossen met 2-0. Ook de eerste oefeninterland tegen Peru werd door Oranje gewonnen. In Rotterdam zorgden Jan Klijnjan (strafschop), Willem van Hanegem en Dick Schneider (strafschop) voor een 3-0 zege.



• Alleen op het WK van 1978 hield Peru het Nederlands elftal in bedwang. In Mendoza eindigde het onderlinge groepsduel in 0-0.