Peter Bosz wil niet praten over Ajax: ‘Asociale vraag’

Bij Peter Bosz beginnen de handen wel weer te jeuken. Ruim drie maanden na zijn ontslag bij Olympique Lyon is de 59-jarige trainer wel weer toe aan een nieuwe uitdaging. Bosz wordt veelvuldig genoemd als eventuele opvolger van Alfred Schreuder bij het tobbende Ajax , maar daar wilde de voormalig Ajax-coach niets over zeggen.

Bosz was van 2016 tot 2017 al trainer van Ajax en bereikte met de Amsterdammers onder meer de finale van de Europa League. Vooral de manier waarop sprong in het oog en was voor Borussia Dortmund reden om aan te kloppen in de hoofdstad. Daarna trainde hij ook nog Bayer Leverkusen en Olympique Lyon, waar hij op basis van tegenvallende resultaten in oktober werd ontslagen.

Nu zingt zijn naam opnieuw rond in de Johan Cruijff Arena. Daar lijkt de positie van Alfred Schreuder steeds meer onder druk te staan, nadat gisteren ook gelijk werd gespeeld tegen FC Twente (0-0). Ajax staat nu derde, na vijf wedstrijden zonder zege, terwijl koploper Feyenoord en nummer vier PSV vanmiddag nog voetballen. ,,Ik reed hiernaartoe en toen zei ik tegen mijn vrouw dat, mocht ik deze vraag krijgen, ik zou zeggen dat ik het een asociale vraag vind", zei Bosz, die vanochtend aanschoof bij ESPN, op de vraag wat hij meekrijgt van het feit dat zijn naam rondzingt in Amsterdam. ,,Alfred is voor mij meer dan een collega, we hebben samen gevoetbald bij Feyenoord en NAC Breda. Dus deze vraag moet je mij absoluut niet stellen.”

Volledig scherm Peter Bosz en Alfred Schreuder, in 2019 respectievelijk trainer van Bayer Leverkusen en Hoffenheim. © EPA

Interesse vanuit andere eredivisieclubs was er ook, vertelt Bosz. ,,FC Groningen en FC Utrecht hebben gebeld, maar ik wist meteen dat ik dat niet ging doen. Dat kwam doordat ik net weg was bij Lyon en wat rust wilde. Ik had voor mezelf nog niet helder wat ik wilde doen en waar dan. Op dat moment heb ik gezegd: nu niet.”

Maar intussen ,,mag het wel weer", zoals de oefenmeester het zelf zegt. Zo had hij al contact met een tweetal clubs uit de Premier League. ,,Ik heb met Aston Villa en Wolverhampton Wanderers gesproken. De Premier League is iets bijzonders. Het liefst zou je een club trainen die al wat hoger meespeelt, maar dat juist de clubs onderin van trainer wisselen is ook logisch. Van de andere kant is daar zoveel geld dat wanneer je de tijd krijgt en mensen hebt die goed beleid voeren, je stappen kan maken.”

