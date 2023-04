Peter Hyballa ook komend seizoen trainer van NAC: ‘We gaan door met waar we mee bezig zijn’

,,We gaan door met waar we mee bezig zijn. Ik voel me daar heel prettig bij. Voor nu heb ik de focus op de eerstvolgende wedstrijd staan”, zei Hyballa over het lichten van de optie voor één extra jaar.

,,Het zal hiermee duidelijk zijn dat we doorgaan op de ingeslagen weg”, aldus technisch directeur Peter Maas. ,,Gaande het volgend seizoen gaan we op tijd met elkaar in gesprek over een eventueel langere termijn. Voor nu vinden we het continueren met één jaar de beste optie.”

NAC staat momenteel achtste in de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders maken nog kans op promotie naar de eerste divisie, al zal dat wel via de play-offs bereikt moeten worden.

Hyballa was in het verleden in Nederland ook trainer van NEC.