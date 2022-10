Phillip Cocu-effect blijft uit met pak slag van Vitesse bij FC Twente: ‘Nee, ik ben niet geschrokken’

Terecht

Het was nota bene Brenet, met wie Cocu bij PSV werkte, die de 1-0 maakte. ,,Ik heb een speciale band met Brenet, ja. Heel vervelend dat hij de 1-0 binnenschoot, maar een goede goal", zei de kersverse Vitesse-coach. ,,We zaten na die 1-0 nog in de wedstrijd. Ik wilde eigenlijk wisselen, maar ik wachtte nog even, want we kwamen eigenlijk beter in de wedstrijd. Twee keer zou je tot scoren kunnen komen, maar aan de andere kant was FC Twente de betere ploeg en die hebben terecht gewonnen. Voor mij is het nu het belangrijkste om te kijken waar we met het team naartoe willen ondanks een heel vervelende nederlaag.”