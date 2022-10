Phillip Cocu en Vitesse boeken tegen hekkensluiter FC Emmen zwaarbevochten eerste thuiszege

Gabriel Vidovic scoorde in de 26ste minuut wel voor Vitesse: 1-0. Kacper Kozlowski schoot even later op de paal namens de thuisploeg. Vitesse kwam in blessuretijd van de eerste helft alsnog op 2-0. Maximilian Wittek benutte een vrije trap. FC Emmen kwam in de tweede helft niet meer verder dan een treffer van Diemers in de 68ste minuut.



VItesse kreeg daarna kansen om weg te lopen. Maar vooral spits Bartosz Bialek was niet scherp. De zege leverde uiteindelijk wel de drie punten op, waar Cocu en zijn spelersgroep zo naar snakten. Met de overwinning spoelden ze de midweekse kater van het bekertoernooi weg.