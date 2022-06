Pierre van Hooijdonk snapt niets van Ajax om Sébastien Haller van de hand te doen: ‘Merkwaardig’

Pierre van Hooijdonk heeft weinig begrip voor de keuze van Ajax om Sébastien Haller na anderhalf jaar van de hand te doen aan Borussia Dortmund. Haller is ‘zeer zeker geslaagd’ als spits in Amsterdam, aldus de analyticus en voormalige Oranje-aanvaller.

,,Het proces van Hallers vertrek is eigenlijk al in gang gezet doordat Brian Brobbey, in wie absoluut muziek zit, al vroeg liet doorsijpelen bij Ajax te willen blijven. Dat bleek wederzijds. Daardoor ben ik niet meer verrast. Toch vind ik het verrassend en merkwaardig dat Ajax hem al laat gaan”, aldus Van Hooijdonk.

,,Los van dat ik me afvraag wie zo’n besluit neemt nu directeur Overmars en coach Ten Hag vertrokken zijn, denk ik dat zijn goals gemist zullen worden. Het valt niet mee om die terug te krijgen. Natuurlijk krijg je als Ajax-spits veel kansen, maar zulke cijfers in de CL wegleggen, dan ben je voor mij een goede spits.”

Als Sébastien Haller vandaag de medische keuring bij Borussia Dortmund doorstaat, komt er definitief een eind aan de haat-liefde-verhouding van de achterban van Ajax met de recordspits. Waarom hij toch node gemist zal worden in de hoofdstad.

,,Ajax had er ook voor kunnen kiezen om hem te houden. Het is ook geen bedrag wat niet te weigeren viel. Zeg je dan als club niet dat je hem als miskoop ziet? Waarom verkoop je hem anders met zulke cijfers? Voor mij is hij zeer zeker geslaagd. Dat kan met drie negens, maar dan zijn er altijd nog mensen die vinden dat het drie tienen moeten zijn. Dit waren in elk geval niet drie zesjes.”

Van Hooijdonk stoort zich aan de manier waarop in Nederland naar voetbal gekeken wordt. ,,Als een pupil drie man uitspeelt, is hij onmiddellijk goed. Een verdediger die minder aan de bal is, sturen we naar het buitenland. Je hebt op elke positie specifieke kwaliteiten nodig. Een spits hoeft niet vier man te passeren. Dat doet Tadic ook niet meer. Een spits moet goals maken. Haller deed dat. Zonder hem zie ik geen aanvallende koppers meer. Daar moet je er in mijn ogen altijd één van hebben. Maar dan pas je al snel niet in het Ajax-profiel.”