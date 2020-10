Pijnlijke cijfers: ploegen van Frank de Boer scoren niet

Oranje heeft in de eerste twee interlands onder Frank de Boer nog geen doelpunt gemaakt. Toeval of kunnen we spreken van een trend? De ploegen die de bondscoach de laatste jaren als clubtrainer onder zijn hoede had, kwamen in elk geval opvallend moeizaam tot scoren.

Atlanta United

Het is alweer even geleden dat De Boer als coach langs de kant kon juichen. Zijn laatste drie duels als trainer van Atlanta United verloor hij dit jaar met 0-1. Na die drie thuisnederlagen op rij besloten beide partijen een punt te zetten achter hun samenwerking. Voor spektakel kon De Boer ook in zijn eerste jaar in Amerika niet zorgen. In zijn enige volledige seizoen in de MLS scoorde zijn ploeg in 34 competitiewedstrijden gemiddeld slechts 1,71 keer.

© AP

Zo scoorden de ploegen van Frank de Boer:

Crystal Palace

Het absolute dieptepunt in de carrière van De Boer. Zijn dienstverband bij Crystal Palace duurde slechts 77 dagen. Dat had grotendeels te maken met de improductiviteit van zijn elftal. Na vier duels in de Premier League zonder ook maar één goal, had de clubleiding genoeg gezien.

© REUTERS

Internazionale

Ook bij Internazionale lukte het niet met De Boer. Na 11 duels in de Serie A, waarin de topclub slechts 13 keer scoorde, zat zijn avontuur in Italië er al op. Na zijn vertrek scoorde Inter onder Stefano Vecchi bijna twee keer zoveel (gemiddeld 2,26 keer per duel) dan onder De Boer (1,18 gemiddeld).

© anp

Ajax

Wat goals betreft was alleen De Boers eerste volledige seizoen bij Ajax een succes met 93 voltreffers. Daarna werd er onder zijn leiding steeds minder gescoord. In zijn laatste twee seizoenen kwam Ajax zelfs niet verder dan 69 goals. Een schril contrast met het seizoen 2018-2019 waarin de Amsterdammers onder leiding van Erik ten Hag liefst 119 eredivisiedoelpunten (gemiddeld 3,5 per wedstrijd) maakten.

© Pim Ras Fotografie

