Pingels onder vergrootglas door VAR: ‘Keeper voelt dat ze hem in de gaten houden’

Video Oguzhan Özyakup: Ik ben een emotionele jongen

16:57 Oguzhan Özyakup (27) werd zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen (3-0) de snelst scorende debutant bij Feyenoord in de clubhistorie. De 43-voudige international van Turkije trof al na 93 seconden doel. ,,Zo'n statistiek is een eer en heel leuk, maar die goal betekende voor mij nog veel meer dan dat", liet hij op Feyenoord TV weten.