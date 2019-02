Pisnijdige PEC-preses: Competitievervalsing, volstrekt onacceptabel

Adriaan Visser heeft vol ongeloof kennis genomen van het besluit van de KNVB om het competitieduel tussen Ajax en PEC te verplaatsen van zaterdag 2 maart naar woensdag 13 maart (18.30 uur). ,,Dit is belachelijk. Hier laten wij het niet bij”, aldus Visser, die stelt dat PEC zelfs bij een goed Champions League-resultaat van Ajax tegen Real Madrid niet akkoord was gegaan.

Die beslissing zorgt ervoor dat laagvlieger PEC begin maart plots anderhalve week geen competitiewedstrijd speelt, om vervolgens in een week tijd de strijd met AZ, Ajax en Excelsior aan te gaan, tot ontsteltenis van Visser. ,,Dit is gewoon competitievervalsing en voor ons volstrekt onacceptabel”, foetert de voorzitter van PEC Zwolle. ,,De KNVB dient voor een ordentelijk verloop van onze competitie te zorgen. Hierdoor krijgen wij ineens in een week tijd, in tegenstelling tot andere eredivisionisten, drie competitieduels voor de kiezen. En dan hebben we het nog niet eens over de manier waarop onze supporters benadeeld worden, door de wedstrijd naar een vroeg tijdstip op een doordeweekse dag te verplaatsen. Dit is een waardeloos besluit.”

Thuisclub Ajax wordt met de verplaatsing van de eredivisiewedstrijd tegen PEC ‘in het belang van het Nederlandse voetbal’ ontlast voor de return in de Champions League tegen Real Madrid. Ajax moet in de Spaanse hoofdstad een 1-2 achterstand zien weg te poetsen. De KNVB beredeneert dat Nederland de punten voor coëfficiëntenlijst van de UEFA hard nodig heeft om Oostenrijk voor te blijven. Als Nederland de huidige elfde plaats op die ranglijst vasthoudt, betekent dat immers dat de landskampioen van het seizoen 2019/’20 rechtstreeks instroomt in de Champions League, als de Champions League-winnaar zich ook via de reguliere competitie voor dat toernooi plaatst.

Alternatieven

Visser laat weten dat PEC nooit akkoord is gegaan met de verplaatsing van het competitieduel met Ajax. ,,Voor de thuiswedstrijd tegen Real Madrid heeft Jan Bluyssen (manager competitiezaken, red.) contact gezocht en gevraagd of wij het als optie zouden zien om onze ontmoeting met Ajax te verplaatsen bij een goed resultaat van Ajax. Ajax heeft verloren. Dat is geen goed resultaat. En los daarvan, ook bij een goed resultaat waren we niet akkoord gegaan. Dat heb ik toen meteen gezegd. Iedereen is bereid mee te denken, maar niet als daar een eenzijdige invulling aan wordt gegeven. Kennelijk heeft de KNVB na toestemming van de UEFA en de gemeente Amsterdam bedacht het persbericht er maar meteen door te moeten drukken. Er is ook niet met ons naar alternatieven, zoals het verplaatsen van Ajax’ bekerduel met Feyenoord of onze wedstrijd tegen Excelsior, gekeken. Dit is belachelijk en hier laten we het niet bij.”