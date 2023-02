Plannetje met Alireza Jahanbakhsh pakt goed uit bij Feyenoord: ‘Gelukkig ging ie erin’

Het ging in de Kuip allesbehalve eenvoudig, zo vertelde Jahanbakhsh bij ESPN. ,,AZ en Feyenoord zijn twee voetballende ploegen maar vandaag had ik niet verwacht dat er zoveel lange ballen zouden zijn. We moesten vechten voor de tweede bal. We hebben niet zoveel kansen gecreëerd, momentjes hebben het verschil gemaakt.

Vooral voor rust had Feyenoord het moeilijk. ,,In de eerste helft hebben we niet ons beste voetbal gespeeld, maar de tweede helft was veel betere en hebben we meer kansen gecreëerd. We staan nog steeds bovenaan. Nu wordt het belangrijk voor ons. We hebben deze wedstrijd gezien als een finale, gelukkig hebben we gewonnen.

Mede dankzij Jahanbakhsh die vlak voor rust op aangeven van Ousama Idrissi bij de tweede paal de 1-1 binnenkopte. Een aanval waarop afgelopen week extra was getraind omdat er bij AZ-verdediger Milos Kerkez wat te halen viel. ,,Het was één van de manieren waarop we dachten te kunnen scoren, dat hebben we wel een paar keer op de training gedaan. Gelukkig ging ie erin vandaag.”

