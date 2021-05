Plots jaagt ADO iedereen onderin weer de stuipen op het lijf

Door Marijn Abbenhuijs



Vijf ploegen binnen vijf punten van elkaar en nog twee onderlinge duels tussen teams die bij de onderste vier in de competitie staan. De strijd tegen degradatie uit de eredivisie is weer helemaal open. FC Emmen, de ploeg die het grootste gedeelte van het seizoen stijf onderaan stond, bleef tussen eind februari en eind april ineens acht duels op rij ongeslagen en zorgde daarmee voor flink wat extra spanning onderin. Maar nu ADO Den Haag in acht dagen tijd twee keer gewonnen heeft, is het in de staart van de competitie helemaal in elkaar geschoven.