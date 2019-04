Podcast | ‘Aan alles voel je, dit is het jaar van Ajax’

Cambuur mist Hendriks in jacht op terugkeer naar eredivisie

10:44 SC Cambuur kan in de slotfase van het seizoen, waarin het strijdt om terugkeer in de eredivisie, niet beschikken over Sam Hendriks. De aanvaller heeft een gescheurde voorste kruisband, meldt de nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie.