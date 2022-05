Podcast | ‘Aftellen naar het laatste uitje van het seizoen voor Feyenoord’

Met een fitte selectie is Feyenoord klaar voor de finale van de Conference League. In Tirana is AS Roma de tegenstander. En de hoofdstad van Albanië loopt vol met fans van beide teams. Etienne Verhoeff bespreekt de sfeer, maar ook de sportieve kanten met Mikos Gouka in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

Justin Bijlow gaat vanavond starten tegen AS Roma. En daarmee is iedereen fit, tot grote trots van Feyenoord-coach Arne Slot bij de persconferentie. ,,Feyenoord heeft vakwerk geleverd dat de spelers nog fit zijn in deze fase”, beschouwt Gouka. ,,Slot heeft ze laten wennen aan het ritme van twee wedstrijden in de week. Al moet ik er wel bij zeggen dat ze bij AS Roma ook allemaal fit zijn. Maar die selecties zijn wat groter. Wat Feyenoord heeft gepresteerd op fysiek vlak is wel een oorkonde waard.”

De selectie van AS Roma is niet alleen groter. Die is kwalitatief veel breder dan die van de Rotterdammers. ,,Slot gebruikt een speler of 14, 15 van de 23. Daar komt Philippe Sandler binnenkort bij. Die heeft lang de tijd nodig om fit te worden. Maar als die volgend jaar erbij komt dan wordt het echt een sensatie. Als je die ziet trainen en hoort coachen, dan belooft dat wat.”

Verder bespreken ze de sfeer in Tirana, het fenomeen José Mourinho en vertelt Marijn Abbenhuijs over Excelsior -ADO Den Haag. Inzet van dat duel is een plek in de eredivisie.

