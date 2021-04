Podcast | ‘Ajax acht keer op een rij kampioen, hou er maar rekening mee’

Samenvatting Advocaat duidelijk over rode kaart Berghuis: ‘Hij was te laat’

25 april Feyenoord is er zondag niet in geslaagd om plek vier over te nemen van Vitesse. In de Kuip werd er door beide ploegen niet gescoord: 0-0. Feyenoord verloor wel aanvoerder Steven Berghuis na een rode kaart in de slotfase. ,,Hij was te laat”, oordeelde trainer Dick Advocaat na afloop.