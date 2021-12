Podcast | ‘Ajax, Feyenoord en PSV vlak bij elkaar: dat is fantastisch!’

De eerste stelling gaat over Erik ten Hag. Zou hij bijvoorbeeld passen bij Red Bull Leipzig? Wijffels: ,,Deze week heeft wel duidelijk gemaakt dat Ten Hag open staat voor een vertrek. Hij is er niet actief op zoek naar een club, maar het buitenland is een serieuze optie voor hem. Als de juiste club komt. Daarom gaat hij dit seizoen in de Champions League zo ver mogelijk proberen te komen en dan ligt Europa misschien wel aan zijn voeten.’’

Gouka: ,,Ik weet niet of ze in rijen van tien voor zijn deur staan om hem op te halen. Hij heeft het goed gedaan in Europa, maar is nog geen grote naam. Hij heeft het zichzelf met zijn prestaties wel moeilijk gemaakt. De middenmoot Bundesliga is eigenlijk al te laag voor hem met zijn prestaties in Europa.’’

KNVB

Naast Feyenoord en het opgeleefde PSV bespreken ze ook de toekomst van Marcel Brands. Hij werd dit weekend ontslagen als technische man bij Everton. Is hij de ideale kandidaat voor de KNVB? ,,Ik zie hem meer als iemand die goed is in aan- en verkoopbeleid. Dat beeld heb ik van hem. Misschien moet je meer een voetbalman als Fred Rutten daarvoor benaderen’’, zegt Mikos Gouka. Wijffels: ,,Brands heeft bij PSV wel gewerkt aan een jeugdplan met Philip Cocu. Daar kwam onder andere Gakpo uit voort. Brands is nu 60. Ik ken zijn ambities niet. Hij krijgt bij de KNVB dan wel minder betaald in vergelijking met Everton. Maar goed, hij kent Van Gaal goed. Je bent zeker van een plek op het WK... Wie weet.’’

Beluister de AD Voetbalpodcast via jouw favoriete podcastplatform of via AD Sportwereld.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media