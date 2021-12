Podcast | ‘Ajax geeft onwaarschijnlijke cadeaus weg dit seizoen’

Het voetbalweekend wordt weer besproken in de AD Voetbalpodcast. Deze aflevering praat presentator Etienne Verhoeff met Mikos Gouka en Maarten Wijffels. De onderwerpen: de nederlaag van Ajax, PSV is koploper, de defensie van Feyenoord, Vitesse, het spel in de eredivisie en natuurlijk Feyenoord-Ajax.

PSV is na deze speelronde koploper in de eredivisie. Is dat terecht? Wijffels: ,,De stand liegt niet. Ajax geeft onwaarschijnlijke cadeaus weg dit seizoen. En de vraag is, wie profiteert daarvan. Lange tijd leek PSV het niet te doen, maar uiteindelijk wel. Er ligt nu wel een gouden kans om herbstmeister te worden.’’

Gouka: ,,Het is onvoorstelbaar. Een ploeg die zo onder vuur lag in het begin van het seizoen en het in Europa niet heeft laten zien... Ik had nooit verwacht dat die boven Ajax zouden staan nu.’’

,,Het is eigenlijk wel schandalig dat Ajax zoveel punten laat liggen in de eredivisie. Als je het afzet tegen het niveau dat ze halen in de Champions League. Dat lijkt me voor Ten Hag ook echt moeilijk. Waar ga je ze dan raken?’’, reageert Wijffels. ,,Terwijl mensen na een grote zege snel roepen dat de eredivisie te klein is voor Ajax’’, vult Gouka aan.

Klassieker

Nu beide ploegen in de eredivisie achter PSV staan, geeft dat de Klassieker komend weekend extra lading. ,,Ja, dat is wel een heerlijke wedstrijd om naar uit te kijken. Het is jammer dat het zonder publiek is. Voor Berghuis wel prettig overigens’’, zegt Gouka.

Beluister de hele podcast nu via jouw favoriete podcastplatform of luister de AD Voetbalpodcast via AD Sportwereld en de AD App.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media