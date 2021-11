Podcast | ‘Ajax is op z’n best als ze elke week ook midweeks spelen’

Het eerste wat opviel was het geweld in de Keuken Kampioen Divisie bij MVV-Roda JC. Inan: ,,Bier gooien is nog tot daar aan toe, maar fakkels en zelfs deuren... Wat is er dan toch fout gegaan in dat coronajaar vraag je je af. Er komt een nieuwe lichting supporters naar het stadion nu en als je dit steeds voor de kiezen krijgen, dan baart dat toch zorgen. Je moet toch gewoon met fans naar een voetbalwedstrijd kunnen kijken.’’ Gouka vult aan: ,,Er moet iets gebeuren om de mensen in toom te houden, maar ik vraag me af of een stadionverbod alleen voldoende is.’’

In de Voetbalpodcast gaat het ook over de directeursfunctie bij Feyenoord. In Goedemorgen Eredivisie van ESPN diende Robert Maaskant zich aan. ,,Maaskant deed voorkomen alsof Feyenoord een overzichtelijke club is om te leiden. Nou dat vraag ik me af’’, reageert Inan en dat bevestigt Gouka. ,,Feyenoord is een club van stromingen. Of het nodig is om dan snel een vervanger voor Koevermans te hebben?Je kunt ook interim iemand neerzetten.’’

Inan: ,,Ik ken nog wel iemand die in het verleden vaak interim ergens instapte en de naam had dat goed te kunnen: Robert Maaskant. Misschien moet ie toch op het lijstje dan.’’

Verder bespreken we het puntenverlies van Ajax tegen Heracles. En ook de vraag of 20.00 uur nou het gewenste tijdstip is op zondagavond voor een eredivisiewedstrijd. ,,We zijn er ook niet het land naar. In Spanje werkt het wel. Die hebben een ander ritme. In Nederland werkt dat niet. Zeker niet als je de topclubs niet op dat tijdstip zet.’’

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media