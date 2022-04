Podcast | ‘Ajax lijkt een band die langzaam leegloopt’

De titelrace in Nederland lijkt beslist. Dan kan Ten Hag ook makkelijker nadenken over zijn toekomst. Moet John de Jong een nieuwe eerste keeper halen voor komend seizoen? De loting van het WK komt aan bod en gokkende voetballers in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Mikos Gouka en Johan Inan aan de hand van vier stellingen.

Als ze bij United nog twijfelen over Erik ten Hag, dan zullen ze dat na dit weekend misschien iets minder doen. Pep Guardiola stak in Manchester een lofzang af over de trainer van Ajax. Misschien melden zich wel meer clubs en wordt hij meer waard. ‘De prijs ligt wel vast voor Ten Hag schat ik zo in’, aldus Johan Inan. ‘Ik denk dat ze bij Ajax minder blij zijn met de uitspraken van Guardiola. De kans dat United vol voor de Ajax-trainer gaat wordt daarmee alleen maar groter.’

In de competitie kan Ajax de laatste maand niet overtuigen. Ook tegen Groningen was het moeizaam. Niet goed spelen en toch winnen. Slechts een nederlaag in 2022. ‘Als Ajax over een paar wedstrijden kampioen is, dan kunnen ze niet terugkijken op een seizoen met suprematie’, reageert Gouka. ‘En dat was wel de verwachting na de eerste maanden van het seizoen. Nu lijkt het toch op een band die leegloopt. Als je Ajax de laatste weken ziet is het wel knap dat ze achterstanden in wedstrijden ombuigen. Karakter zit er wel in, maar het is wel heel moeizaam.’

Drommels, drommels, drommels

Achtervolger PSV liep averij op in Enschede. En weer ging de doelman van de Eindhovenaren in de fout. Kosten de fouten van Joël Drommel PSV de titel is de vraag. ‘Drommel heeft niet of nauwelijks punten gepakt voor PSV. Het is het risico dat je neemt door een keeper te halen uit de subtop’, zegt Gouka. Inan: ‘Maar als je het over inschattingsfouten hebt. Met terugwerkende kracht was het van Schmidt niet heel slim om Gutti op te stellen. Die kwam vrijdag met de nodige vertraging en zonder training aan in Eindhoven vanuit Mexico en speelde zaterdag. En als je die goals van FC Twente ziet, dan is zijn man er wel bij betrokken.’

Verder bespreken ze IJsselderby, ererondjes, gokkende voetballers die speeltijd krijgen en nog veel meer. Beluister de hele podcast nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform.

En voor de liefhebbers van het feitje van de dag, hierbij de link naar de goal van Wolfsburg in 2009 tegen Bayern München:

