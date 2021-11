Podcast | ‘Alle toptrainers de laatste tien jaar zijn allemaal bezeten van het vak’

,,Voetbal is soms heerlijk voorspelbaar. Als een trainer vertrekt bij een club, dan gaat de kaartenbak van oud-spelers open bij de club en daar komt de naam van Giovanni van Bronckhorst uit’’, reageert Mossou op het nieuws dat de oud-aanvoerder van Oranje kandidaat is bij Glasgow Rangers. ,,Hij heeft de intelligentie, credits als oud-speler van Rangers en bovendien is de club vergelijkbaar met Feyenoord. Dus dat zou goed kunnen uitpakken.’’

De vraag is of het een slimme keuze is. De generatie Cocu, De Boer, Van Bronckhorst blinkt tot op heden niet uit in slimme keuzes na hun Nederlandse club. ,,Cocu vond ik wel heel nederig onlangs in de krant bij ons. Die gaf aan voor alles open te staan. Als een club als Vitesse aanklopt dan maken ze een goede kans. Het is geen uitgemaakte zaak meer dat je als oud-topvoetballer een streepje voor hebt tegenwoordig. Er wordt van trainers meer verwacht dan dat je tachtig interlands hebt gespeeld. Alle toptrainers de laatste tien jaar zijn allemaal bezeten van het vak. Het zijn bijna op een goede manier nerds. Dat is de norm nu. Er wordt meer van je verwacht.’’

In Rotterdam gaf Feyenoord gisteren tekst en uitleg over het nieuwe stadion. Daaruit bleek dat een nieuwe voetbalstadion voor de club 180 miljoen euro extra zou kosten. Mossou: ,,Ik vond 440 miljoen al waanzinnig en krankzinnig voor een noodlijdende club. Dat wordt nu 180 miljoen euro meer. Het nieuwe stadion van Juventus kostte indertijd 100 miljoen euro. Ook al gaat het in Italië met bouwers anders. Maar een visie op wat er nu moet komen, hoorde ik niet. Er lag geen plan. Alles ligt open. Dus we zijn terug bij af.’’

En dan is er nog het coronaspook dat boven Nederland waart en de maatregelen van het kabinet. Zou Nederland-Noorwegen in een volle Kuip in gevaar komen? ,,Ik kan me geen voorbeeld herinneren waarbij een voetbalstadion een brandhaard was. Al maanden moet je met een qr-code het stadion in. Dat is geen thema onder supporters. Iedereen doet dat. Het zou heel apart zijn om in het voetbal weer maatregelen te nemen. Maar het voelt alsof we aan de goden zijn overgeleverd.’’

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media