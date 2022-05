Podcast | ‘AZ haalt er niet het maximale uit en moet doorselecteren’

Het is het weekend van de finales. De Champions League-finale in Parijs, de finale om het laatste Europese ticket en de finale om promotie naar de eredivisie. Het komt allemaal aan bod in een nieuwe AD Voetbalpodcast met Etienne Verhoeff en Johan Inan.

Vitesse won de eerste van twee duels met AZ gisteravond in Arnhem met 2-1. Inzet is een plek in de voorronde Conference Leaugue. ‘AZ haalt er niet het maximale uit dit seizoen’, stelt Inan. ‘Ik heb het gevoel dat ze stilstaan. Spelers als Hatzidiakos moet je doorselecteren. Ik krijg daar geen betrouwbaar gevoel bij. Ze zullen in Alkmaar de selectie en trainer eens goed moeten analyseren.’

Bij tegenstander Vitesse viel Openda weer positief op. Maar is hij rijp voor een stapje hogerop in Nederland? Openda geschikt voor de top? ‘Die is snel hè, dat is echt niet normaal. Hij gaat weg bij Vitesse, maar ik vind hem wel echt een counterspeler. Bij Feyenoord en Ajax heb je aanvallers nodig die handig zijn in de kleine ruimte, want die staan hoog. Maar bij een club als FC Twente zou hij passen. Openda moet de hele helft voor zich hebben en dan pikt hij zijn goals mee.’

In Parijs staat zaterdagavond de finale van de Champions League op het programma. Real Madrid tegen Liverpool. Maarten Wijffels is voor AD Sportwereld in de Franse hoofdstad. ‘Ze verwachten 60.000 Liverpool-supporters bij de finale der finales. Groter ga je ze niet krijgen.’

In de voorbereiding op dat duel ging Wijffels ook naar Liverpool bij de mediadag. ‘Het was opvallend ontspannen bij de Engelsen. Iedereen riep ook dat je een finale moet leren spelen. Het is voor Liverpool de derde finale in vijf seizoenen. Een keer verloren van Real Madrid, een keer winst op Spurs en nu weer tegen Real Madrid. Die ervaring nemen ze mee.’

Beluister de hele AD Voetbalpodcast nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete platform.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media